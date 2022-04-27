banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Polisten sahte para uyarısı!
Polisten sahte para uyarısı!
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok"
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının...
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Açıklayın, siz de kurtulun biz de…
Açıklayın, siz de kurtulun biz...
İki yıl aradan sonra 1 Mayıs etkinlikle kutlanacak
İki yıl aradan sonra 1...
banner405
Flaş Haber
Dörtyol'da korkutan kaza...
Kapat

Turizm Bakanlığı ile GAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında turizm alanına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 14:45
Turizm Bakanlığı ile GAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokol, Başbakan Yardımcılığı toplantı salonunda, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar tarafından imzalandı.

“Eğitim, araştırma, ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi, bölgede ihtiyaç duyulan turizm hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi” amacıyla imzalanan protokol, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İmza töreninde basına açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik  ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, üniversiteler ile böylesi iş birliği protokollerinin önemine vurgu yaparak, turizm sektörüne fayda sağlayacak her türlü projeye katkı koyacaklarını kaydetti.

banner341
Ataoğlu, GAÜ yetkilileri ile bakanlığa bağlı Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi (OTEM) konusunda da turizm sektörüne ara eleman yetiştirme gibi konularda da iş birliği yapılabileceğini ifade ederek, amacın ülke ekonomisine ve istihdama fayda sağlamak olduğunu ifade etti.

İş birliği protokolü kapsamında “Turizm Haftası Kariyer Günleri”nin 28-29 Nisan tarihleri arasında GAÜ’de düzenleneceğini de dile getiren Ataoğlu, kariyer günlerinde turizmin önde gelen isimlerinin öğrenciler ile bir araya gelerek, deneyimlerini paylaşacağını dile getirdi.

Pandemi döneminde bir çok turizm çalışanının yurt dışına geri döndüğünü, bu nedenle turizmde eleman eksikliği yaşandığına değinen Ataoğlu, üniversiteler ile yapılan bu tür iş birliklerinin öğrencileri turizm sektöründe çalışmaya teşvik edeceğini kaydetti.

Ülkedeki tüm eğitim kurumları ile böylesi faydalı iş birliği protokolleri imzalamak için bakanlık olarak her zaman hazır olduklarını da ifade eden Ataoğlu, ülke turizmini eski günlerine döndürmek için el birliği ile hareket edeceklerini belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 27.04.2022 16:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Çavuş: “Tarım ve üreticinin korunması için yeni tedbir gerek”
Çavuş: “Tarım ve üreticinin korunması için yeni tedbir gerek”
LTB ile Eczacılar Birliği sözleşme imzaladı
LTB ile Eczacılar Birliği sözleşme imzaladı
Dörtyol'da korkutan kaza...
Dörtyol'da korkutan kaza...
56 yaşında hayatını kaybetti
56 yaşında hayatını kaybetti
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok"
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok"
Tokatlıoğlu: “Siyasi gelişmeler ülkeye vakit kaybettirdi, ekonomik krizin tuzu biberi oldu”
Tokatlıoğlu: “Siyasi gelişmeler ülkeye vakit kaybettirdi, ekonomik krizin tuzu biberi oldu”
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Açıklayın, siz de kurtulun biz de…
Açıklayın, siz de kurtulun biz de…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim