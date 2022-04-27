Turizm Bakanlığı ile GAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokol, Başbakan Yardımcılığı toplantı salonunda, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar tarafından imzalandı.

“Eğitim, araştırma, ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi, bölgede ihtiyaç duyulan turizm hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi” amacıyla imzalanan protokol, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İmza töreninde basına açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, üniversiteler ile böylesi iş birliği protokollerinin önemine vurgu yaparak, turizm sektörüne fayda sağlayacak her türlü projeye katkı koyacaklarını kaydetti.

Ataoğlu, GAÜ yetkilileri ile bakanlığa bağlı Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi (OTEM) konusunda da turizm sektörüne ara eleman yetiştirme gibi konularda da iş birliği yapılabileceğini ifade ederek, amacın ülke ekonomisine ve istihdama fayda sağlamak olduğunu ifade etti.

İş birliği protokolü kapsamında “Turizm Haftası Kariyer Günleri”nin 28-29 Nisan tarihleri arasında GAÜ’de düzenleneceğini de dile getiren Ataoğlu, kariyer günlerinde turizmin önde gelen isimlerinin öğrenciler ile bir araya gelerek, deneyimlerini paylaşacağını dile getirdi.

Pandemi döneminde bir çok turizm çalışanının yurt dışına geri döndüğünü, bu nedenle turizmde eleman eksikliği yaşandığına değinen Ataoğlu, üniversiteler ile yapılan bu tür iş birliklerinin öğrencileri turizm sektöründe çalışmaya teşvik edeceğini kaydetti.

Ülkedeki tüm eğitim kurumları ile böylesi faydalı iş birliği protokolleri imzalamak için bakanlık olarak her zaman hazır olduklarını da ifade eden Ataoğlu, ülke turizmini eski günlerine döndürmek için el birliği ile hareket edeceklerini belirtti.