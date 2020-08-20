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Turizm Bakanı Evren, Bafra bölgesindeki otel yetkilileri ile görüştü

20 Ağustos 2020 Perşembe 15:22
Turizm Bakanı Evren, Bafra bölgesindeki otel yetkilileri ile görüştü
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“SÜRECİ EN AZ HASARLA ATLATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Bafra Turizm bölgesinde faaliyet gösteren Nuh’un Gemisi, Kaya Artemis, Concorde ve Limak Hotel yetkilileri ile görüştü.

Görüşmede Nuh’un Gemisi Genel Koordinatörü Gürel İnan , Bafra bölgesinde otellerin yaşadığı sıkıntılardan bahsetti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi nedeniyle bazı otellerin açıldığını, bazı otellerin ise kapalı olduğunu belirten İnan, otel giderlerinin yüksek olması nedeni ile işletmelerin sıkıntılarının arttığını belirtti.

Bakanlık olarak yapılan çalışmaları olumlu bulduklarını dile getiren İnan, Bafra bölgesindeki oteller olarak bölgenin gerek alt yapı, gerekse üst yapısının geliştirilmesi talebinde bulundu.

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Bölge otelleri olarak kamu yararına yapılabilecek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da dile getiren İnan, bölgenin gelişmesi için gönüllü olarak katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

EVREN: “BAFRA BÖLGESİNİ TURİZİMLE GELİŞTİRMELİYİZ” 

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini, ülkenin önde gelen lokomotif sektörlerinden turizmin bu süreci en az hasarla atlatması için çalıştıklarını söyledi.

Bafra bölgesine yatırım yapan otellerin bölgeye çok büyük bir değer kattığını ve bölge insanına iş olanağı sağladığını söyleyen Evren, diğer yatırımcıların da bölgedeki yatırımlarına hız vermesini gerektiğini belirtti.

Bafra arıtma tesisinin yeniden faaliyete geçmesi için, Maliye Bakanlığı nezdinde girişim yaptıklarını anlatan Evren, arıtmanın randımanlı bir şekilde çalışmasının bölge için önem arz ettiğini vurguladı.

Bölgenin el birliği ile gelişmesi için turizm paydaşları ile birlikte hareket edeceklerini söyleyen Evren, turizm sayesinde bölgenin daha da gelişeceğini, bunun öncülüğünü de bakanlık olarak yapacaklarını söyledi.

 

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Son Güncelleme: 20.08.2020 17:51
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