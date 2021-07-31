banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
83'ü yerel 106 pozitif vaka
83'ü yerel 106 pozitif vaka
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
banner376

Turizm Bakanı Ataoğlu Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atağlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:15
Turizm Bakanı Ataoğlu Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Ataoğlu yayımladığı mesajda şunları söyledi:

banner341
 “Rumların huzursuzluk ve karışıklıklarına rağmen mücadeleler veren Kıbrıs Türk halkı sonunda istediği özgür, güvenli ve mutlu bir yaşam mücadelesini kazanmıştır. 
Kıbrıs Türkünü yok etme hayaliyle yanıp tutuşan Rumların hayalleri gerçekleşmemişse halkımız ve onların kurduğu TMT teşkilatı sayesindedir. Geçmişte yaşanan tüm zorluklara rağmen verilen bu onurlu mücadeleyi daha güçlendirmek ve yaşatmak için toplumsal birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmeden çalışmaya devam etmeliyiz”. 

banner360
Son Güncelleme: 31.07.2021 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar'ın 1 Ağustos mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar'ın 1 Ağustos mesajı
GAÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ünyayar’dan ‘covid-19 vakalarına karşı basit öneriler’
GAÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ünyayar’dan ‘covid-19 vakalarına karşı basit öneriler’
İçişleri Bakanı Evren'den Toplumsal Direniş Bayramı mesajı
İçişleri Bakanı Evren'den Toplumsal Direniş Bayramı mesajı
Karşıyaka’da ormanlık alanda yangın çıktı
Karşıyaka’da ormanlık alanda yangın çıktı
Giad-Askon iş ağlarını geliştirme etkinliği düzenlendi
Giad-Askon iş ağlarını geliştirme etkinliği düzenlendi
Terfi eden 151 polis için tören düzenlendi
Terfi eden 151 polis için tören düzenlendi
KITSAB Türkiye’deki yangınla ilgili mesaj yayımladı
KITSAB Türkiye’deki yangınla ilgili mesaj yayımladı
Kızılay, Türkiye’deki orman yangınları için yardım kampanyası başlattı
Kızılay, Türkiye’deki orman yangınları için yardım kampanyası başlattı
Tarım Bakanı Çavuşoğlu’ndan Toplumsal Direniş Bayramı mesajı
Tarım Bakanı Çavuşoğlu’ndan Toplumsal Direniş Bayramı mesajı
UKÜ 1 Ağustos Toplumsal Direniş bayramı kapsamında mesaj yayımladı
UKÜ 1 Ağustos Toplumsal Direniş bayramı kapsamında mesaj yayımladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim