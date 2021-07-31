Turizm Bakanı Ataoğlu Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Ataoğlu yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Rumların huzursuzluk ve karışıklıklarına rağmen mücadeleler veren Kıbrıs Türk halkı sonunda istediği özgür, güvenli ve mutlu bir yaşam mücadelesini kazanmıştır.

Kıbrıs Türkünü yok etme hayaliyle yanıp tutuşan Rumların hayalleri gerçekleşmemişse halkımız ve onların kurduğu TMT teşkilatı sayesindedir. Geçmişte yaşanan tüm zorluklara rağmen verilen bu onurlu mücadeleyi daha güçlendirmek ve yaşatmak için toplumsal birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmeden çalışmaya devam etmeliyiz”.