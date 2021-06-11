banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Turizm Bakanı Ataoğlu'ndan açılımlar

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gelecek ay PCR uygulaması ile ülkeye turist kabul etmeye başlanılmasının gerekli olduğunu, “tam açılıma doğru atılacak olan bu adımın ülke turizmine ve ekonomisine fayda sağlayacağını” söyledi.

11 Haziran 2021 Cuma 13:15
Turizm Bakanı Ataoğlu'ndan açılımlar
banner337

Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ataoğlu, temmuz ayında yeni açılımların gerekli olduğuna işaret ederek, ülke turizminin ve ekonomisinin buna “ihtiyacı” olduğunu kaydetti.
Nisan ayından başlayan kapalı turizm modelinin ardından bu ay aşılı turistlerin ülkeye gelişinin başladığına işaret eden Ataoğlu, “gelecek ayın başında ise sadece PCR uygulaması ile ülkeye turist kabul etmeye başlanması gerektiğini” belirtti.
Ataoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in de konu ile ilgili görüşleri olduğuna dikkat çekerek, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirleyeceği kriterler çerçevesinde temmuz ayında tam açılıma doğru atılacak olan bu adımın tüm sektörlere fayda sağlayacağını” vurguladı.
Ülkede aşılanmanın “hızla” devam ettiğini ifade eden Bakan Ataoğlu, risk grubunda bulunan bireylerin aşılanması ile ülkenin “bir nebze olsun rahatladığını”, gelecek aya kadar aşılanma oranının da “iyi bir seviyede” olacağı görüşünü ortaya koydu.


“TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ KEİ OFİSİ’NİN DESTEĞİYLE TURİZM SEKTÖRÜNE YENİ KATKILAR YAPILACAK”

banner341
Bakan Ataoğlu, ülke ekonomisini ayakta tutan en büyük sektörlerden olan turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için bakanlık çalışmalarının devam ettiğini de ifade ederek, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin (KEİ) desteği ile de sektöre yeni katkılar yapılacağını söyledi.
Turizm sektörünün “uzun bir süredir maddi ve manevi kayıplar yaşadığına” işaret eden Bakan Ataoğlu, gelinen noktada vakaların azalması ile normalleşmeye geçilmesiyle birlikte turizmin daha kolay hizmetlerini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.
Ataoğlu, “Ercan Havalimanı başta olmak üzere, ulaşım ve konaklamada turizm sektörünün aldığı hijyen tedbirleri sayesinde turistler korkusuzca tatillerini ülkemizde geçirebilecek. Turizm sektörü de artık daha tecrübeli bilgi ve birikime sahiptir” şeklinde konuştu.

 

banner360
Son Güncelleme: 11.06.2021 13:47
Anahtar Kelimeler:
Kktc TurizmFikri Ataoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye Başkanı İsmail Arter şehir plancıları odası başkanı Merter Refikoğlu ile bir toplantı yaptı
Belediye Başkanı İsmail Arter şehir plancıları odası başkanı Merter Refikoğlu ile bir toplantı yaptı
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden Dohni katliamını konulu film
Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden Dohni katliamını konulu film
Müsilaj problemine karşı, 6 ayda sonuç gösterecek biyoteknolojik çözüm!
Müsilaj problemine karşı, 6 ayda sonuç gösterecek biyoteknolojik çözüm!
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Geçici ve Özel Komite, “Hal Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti
Geçici ve Özel Komite, “Hal Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti
Arucad, Cumulus’a tam üye oldu
Arucad, Cumulus’a tam üye oldu
EL-SEN'den açıklama
EL-SEN'den açıklama
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Her ülkede resmi binalara ve kalelere bayrak çekilir”
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Her ülkede resmi binalara ve kalelere bayrak çekilir”
Özyiğit: “Hükümetin sorunları çözme ve ekonomik krize çare üretme gailesi yok”
Özyiğit: “Hükümetin sorunları çözme ve ekonomik krize çare üretme gailesi yok”
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim