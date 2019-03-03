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Turizm Bakanı Ataoğlu: “Hedef yeni Alman turist profili”

Turizm Bakanı Ataoğlu: “Hedef yeni Alman turist profili”

03 Mart 2019 Pazar 12:40
Turizm Bakanı Ataoğlu: “Hedef yeni Alman turist profili”

KKTC,  BERLİN TURİZM FUARINA KATILIYOR

Lefkoşa, 3 Mart 19 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyanın en büyük ve en prestijli turizm fuarı olan “ITB Berlin 2019 Turizm Fuarı’na” katılıyor. Kuzey Kıbrıs, fuarda “Girne Kalesi” ve “Batık Gemi”  konsepti ile yer alacak.

BÜYÜK ÇAPLI TANITIM

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan “International Tourism Bourse'da (ITB)”, 139 metre kare stantla büyük çapta tanıtımda bulunacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da fuara, turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri, basın mensupları ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir ekiple katılacak.

Fuar için “Girne Kalesi-Batık Gemi” konsepti hazırlandı. Girne Kalesi görünüşünde kale duvarı canlandırması yapılan stantta, götürülecek olan değerli eserlerin sergilenebilmesi için cam vitrinler hazırlandı.

Dünyanın sayılı turizm fuarlarının başında gelen ITB'de katılımcıların ilgisini Kuzey Kıbrıs standında tutmak amacıyla pek çok aktivite hazırlandı. ITB 2019'da kitle turizmi konseptinin ötesinde Kuzey Kıbrıs’ın farklı yönleri de vurgulanacak.

“HEDEF YENİLENEN ALMAN TURİST PROFİLİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Avrupa seyahat pazarının iki merkezinden biri olan Almanya’nın, Kuzey Kıbrıs turizminde önemli bir yer tutuğunu söyledi.

Almanya'dan gelen turist sayısını yükseltmeyi hedeflediklerini  ifade eden Ataoğlu, ITB Fuarı'nda 2019 yılı için tanıtımların odak noktasının; sağlık, kültür, “outdoor”, eko turizm ve alternatif spor turizmi olacağını kaydetti.

Yaptıkları araştırmalara göre Almanların artık sosyo-ekolojik ve çevreci seyahatleri tercih ettiğini söyleyen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs turizmi açısından en önemli destinasyonlardan biri olan Almanya’da ciddi temaslarda bulunacaklarını ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkeye gelen yabancı turistlerin büyük çoğunluğunu Alman turistlerin oluşturduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’a en çok ziyaretçi gönderen ve gelir bırakan ülkeler sıralamasında uzun yıllardır ilk sıralarda yer alan Almanya pazarının 2016-2018 yılları arasında yapılan etkili tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonrasında Türkiye’den sonra ilk sıraya yerleştiğini söyledi.

ITB Berlin fuarının, dünyanın değişen turist profiline uygun olarak çeşitlendirilen turizm ürünlerini  tanıtabilecekleri en önemli fuar olduğunu vurgulayan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu tüm değerleri yansıtan bir fuar konsepti oluşturduk. Standımız Girne Kalesi-Batık Gemi konseptinde olacak, bu konsepti tüm fuarlarda uygulamaya çalışacağız. Bakanlık olarak turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi adına bir çalışma içerisindeyiz. Alternatif turizm için giderek daha cazip bir destinasyon haline gelen Kuzey Kıbrıs’ın bu gelişimini sürdürmesi için her türlü çalışmamız sektör temsilcilerimizle birlikte sürüyor. 2019 yılında Alman pazarında ciddi artış bekliyoruz.”

Almanya’da KKTC’ye yeni tur operatörlerinin turist göndermesi adına çeşitli temaslarda bulunacaklarını da ifade eden Ataoğlu, pek çok basın yayın kuruluşu ile bir araya geleceklerini, sektörün önceden aldıkları pek çok randevuya katılıp yeni anlaşmalar yapacağını söyledi.

İlk üç gün turizm profesyonellerini ağırlayacak fuar, son iki gün de kapılarını halka açacak. 1966'dan bu yana düzenlenen ITB, dünyanın en önemli turizm fuarı olarak biliniyor ve her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Son Güncelleme: 03.03.2019 15:44
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