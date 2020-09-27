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Turistlik tesisin elektriği kesildi turistler mağdur oldu iş adamı Ömer Tatlı'nın açıklamaları gündem yaratacak

27 Eylül 2020 Pazar 20:23
Turistlik tesisin elektriği kesildi turistler mağdur oldu iş adamı Ömer Tatlı'nın açıklamaları gündem yaratacak
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Ergün YAHAT

Büyükkonuk beldesinde bulunan The Pine View tatil köyünün elektiriği bir hafta içerisinde iki kez kesilince gerçeklerde gün yüzüne cıktı .Büyükkonuk belediyesinden tatil tesislerini 400.000 bin TL ödeyerek kiralayan iş adamı Ömer Tatlı bugün yapılan kesintilerden sonra adeta isyan etti.

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Tatlı 13 bungalov yanında restaurantı bulunan ve tüm bungalovların içerisinde tatilde olan turistlerin dolu olduğu bir günde kurum tarafından elektriği kesilmesi tam anlamı ile rezalet bir durum diyen iş adamı Ömer Tatlı hem belediye başkanına hemde elektrik kurumuna isyan etti.

Tatlı geçen hafta tesislerin elektrikiği kesilince gidip 44.000 bin TL ödeyerek açtırdım ve sayaçta borç sıfır görüldü ama yine bugün kurum gelerek elektriği kesince nedenini sordum bana eski belediye başkanı Sezai Sezen tarafından 380 bin TL elektrik borcu taksitlendirilmiş ve taksitlerin ödenmediği için kesildiğini söyledi Tatlı o zaman 7 yıldır ödenmeyen taksitler niye yeni başkan Ahmet Sennaroğlundan talep edilmedi yoksa ahbap çavuş ilişkisi yönünde yıllarca idare mi edildi burda elektrik kurumunada büyük sorumluluk düşer gariban insanların elektriği ödenmediğinde hemen kesilirde nasıl olur 7-8 yıl önce 380 bin TL'lik para talep edilmez bu başka bir soru işareti ben bölgemiz kalkınsın diye bu tesisleri alıp çalıştırıp ülke hizmetine sundum ama yaptığımız sözleşmede elektrik sorunu veya başka sorunlar çıkarsa sözleşmeye madde koymuştuk şimdi avukatlarıma talimat verdim sözleşme iptal edilecek derken yazıklar olsun gelinen süreçte meydana çıkan olaylara.

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Son Güncelleme: 27.09.2020 21:20
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