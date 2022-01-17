Turgut: “Pandemi vakalarının takibi için otomasyon uygulamasına geçilmeli”

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sebebiyle okullarda saptanan vakaların takibi noktasında görevlendirilen okul yönetimi ve öğretmenlerin iş yükünün artmasının, eğitim öğretimin işleyişini kaos aşamasına getirdiğini, öğretmenlerin asıl işi olan eğitim-öğretim sürecinde okul idarelerini ve sınıf öğretmenlerini çok yorduğunu söyledi.
Turgut şöyle konuştu:
Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sebebiyle okullarda saptanan vakaların takibi noktasında görevlendirilen okul yönetimi ve öğretmenlerin iş yükünün artmasının, eğitim öğretimin işleyişini kaos aşamasına getirdiğini, öğretmenlerin asıl işi olan eğitim-öğretim sürecinde okul idarelerini ve sınıf öğretmenlerini çok yorduğunu söyledi.