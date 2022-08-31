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Turgay Avcı Rumun yapamadığını yapacak

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, ülke üniversitelerinin sorunlarını çözmek yerine katıldığı TV programlarında Cumhurbaşkanlığını, Hükümeti, Bakanlıkları ve hatta Polis Teşkilatını şikayet etmekten geri durmuyor.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:24
Turgay Avcı Rumun yapamadığını yapacak

TURGAY AVCI : BİLGİSAYARIM BİLE YOK

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, ülke üniversitelerinin sorunlarını çözmek yerine katıldığı TV programlarında Cumhurbaşkanlığını, Hükümeti, Bakanlıkları ve hatta Polis Teşkilatını şikayet etmekten geri durmuyor.

Bilgisayarının olmadığını iddia eden Prof. Dr. Turgay Avcı, Polis Teşkilatından bilgi alamadığı, Maliye Bakanlığına onlarca yazı yazdığını, Milli Eğitim bakanlığı ile koordineli çalışmadığını da açıklayarak açtı ağzını yumdu gözünü.

Ülke üniversiteleri sorunlar ile boğuşurken tercih dönemine gelen talihsiz açıklamalar ile YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı yükseköğretim alanına zarar vermeye devam ediyor.

Rumun Yapamadığını Yapacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, Nijerya Hükümeti ve VOIS CYPRUS öğrenci birliğinin koordineli çalışmaları ile ülke üniversiteleri üzerinden algı operasyonları devam ederken YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın talihsiz açıklamaları da algı operasyonlarına zemin oluşturmakta.

Sorunlara çözüm bulmak yerine yediden yetmişe herkesi ve her kurumu şikayet ederek bahanelere sığınan Avcı’nın tercih dönemi yaptığı öğrenci sayılarını tam bilmiyoruz açıklamaları infial yarattı.

YÖKAS Şifreleri YÖDAK Başkanlığına Verildi

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin YÖKAS şifrelerinin YÖDAK Başkanlığında olduğunu açıklaması ise Turgay Avcı’nın öğrenci sayılarını bilmiyoruz açıklamasının dayanağı olmadığını ortaya çıkardı.

Yükseköğretim alanında sistemsizlik ve eksiklikler olduğunu çıktığı TV programlarında açıklayan Prof. Dr. Turgay Avcı’nın açıklamalarının tercih dönemine denk gelmesi ise talihsiz olarak yorumlandı.

YÖDAK Başkanı Nijerya ve NETKENT Dosyalarında Neden Sessiz?

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve Güney Kıbrıs Dışişlerinin Bakanlığının açıklaması ile gündemdeki yerini koruyan Nijeryalı öğrenci dosyası yanında NETKENT dosyası ile ilgili derin sessizliğini koruyan Prof. Dr. Turgay Avcı’nın çıktığı TV programlarındaki açıklamalarından YÖDAK’ta bilgisayar olmadığı iddiasına ise kargalar bile güldü.

Üniversitelerin Sorunları Dağ Gibi Avcı’nın Tek Derdi Bilgisayar

Ülke üniversiteleri sorunlarına çözüm bulmaktan uzak bir duruşu olan YÖDAK Başkanını endişe ile izliyor.

Yükseköğretim alanının ülke ekonomisi yanında KKTC’nin tanınmasına da sağladığı faydanın öneminin aksine üniversitelerin sorunları ile ilgilenmeyen YÖDAK Başkanlığının çatışmacı tavrı ve neredeyse tüm üniversiteler ile kavgalı oluşu yükseköğretim alanında endişe ile takip edilmekte.

YÖK Başkanı İle Bir Defa YÖDAK Kurulundan Habersiz Görüştü

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile sadece bir kez yüz yüze görüşen Avcı’nın bu ziyaretini de YÖDAK Kurul üyeleri basından öğrendi. 

Tek başına hareket eden ve YÖDAK Kurulu ile uyumlu çalışmayan Prof. Dr. Turgay Avcı’nın her üniversiteye eşit mesafede durmadığı iddiası da gündemdeki yerini korumakta.

Prof. Dr. Turgay Avcı’nın tarafsızlığın kaybettiği ve görevini kötüye kullanarak bazı üniversitelerin talepleri karşısında Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı da yanıltmaya çalıştığı ise iddiaları skandal boyutuna taşımakta.

NETKENT Dosyası ile İddialar Neden Araştırılmıyor?

NETKENT üniversitesinin adresi ile aynı üniversitenin genel sekreteri ile ortak kurduğu şirketin adresi ayni çıkan Prof. Dr. Turgay Avcı’nın izinsiz öğrenci almaya ve online eğitim vermeye devam eden NETKENT dosyasının gündeme gelmesini konunun mahkemede olduğunu öne sürerek engellediği iddiası neden araştırılmadığı ise merak konusu.

Örgün öğretim yaparak milyonlarca dolarlık yatırımlarla ülkeye öğrenci çekmeye çalışan üniversitelerin sorunlarını çözmeyen ancak NETKENT’e göz yumanların kimler olduğu merak konusu.

Ülke Üniversiteleri, Nijeryalı öğrencilerin algı operasyonları kadar ciddi sonuçları olacak NETKENT dosyasının bir an önce Cumhurbaşkanlığı tarafından mercek altına alınması yönünde birleşmekte.

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