Turgay Avcı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu’yu kabul etti

Toplantıda, İTÜ KKTC Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Bülent İnanç, Prof. Dr. Bülent Güloğlu, Prof. Dr. Huriye Şebnem Burnaz, Dr. Öğretim Üyesi Aslı Kanan ve İTÜ- KKTC Genel Sekreteri Dursun Koç da hazır bulundu.
Kuruldan verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Avcı, görüşmede 250 yıllık bir geçmişi olan İTÜ’nün Rektörü Koyuncu’yu adada görmekten duyduğu mutluluğu belirtti.
Toplantıda, İTÜ KKTC Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Bülent İnanç, Prof. Dr. Bülent Güloğlu, Prof. Dr. Huriye Şebnem Burnaz, Dr. Öğretim Üyesi Aslı Kanan ve İTÜ- KKTC Genel Sekreteri Dursun Koç da hazır bulundu.