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Turan Kurultayına KKTC Bayrağı Damgasını Vurdu

15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:36
Turan Kurultayına KKTC Bayrağı Damgasını Vurdu

Macaristan’da düzenlenen Macar Turan Kurultayına katılan Serdar ve Rauf Denktaş, Budapeşte temaslarının ardından Bugac’a geçti.

Etkinlikleri izlemek amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen binlerce misafir, olağanüstü bir görsel şölenle karşılandı.

Türk boylarının Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan göç serüvenini temsil eden yüzlerce atlı süvari izleyicilere eşsiz anlar yaşattı.

Özellikle atlı süvarilerin bayraklı geçişinde 28 Türk yurdunun arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının dalgalanışı alanı dolduran izleyicilerin büyük tezahüratı ile karşılandı.

Kuzey Kıbrıs Bayrağı’nın diğer Türk boylarıyla birlikte Macar semalarında dalgalanmasıyla duygusal anlar yaşayan Serdar Denktaş, alanda yaşanan coşku sonucunda gözyaşlarına hakim olamadı.

KKKTC Açısından Büyük Kazanım

Açılış töreninin ardından alanda açılan stantları ziyaret eden Denktaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ve Kazakistan Başbakan Danışmanı Baghdad Amreyev ile görüştü. Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Denktaş, karşılıklı olarak gençlerimizi ilgilendiren çeşitli projeleri hayata geçirme kararı aldık, dedi.

Kıbrıs Türk Dünyası’nın Gözbebeği

Macar Turan Kurultayı’nın kurucu ismi, Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro, kurultaya katılımlarından ötürü Denktaş’a teşekkür ederken, Kıbrıs’ın Türk Dünyasının gözbebeği olduğunu söyledi.

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