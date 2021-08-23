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Tüp Gaz’a zam talebi Bakanlar Kurulu'na gidecek

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 27 Mayıs’tan bugüne kadar tüpe herhangi bir zam yapılmadığını, ancak baskı altında olduklarını, bu konuyu bir sonraki Bakanlar Kurulu’na götüreceklerini açıkladı. 

23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:30
Tüp Gaz’a zam talebi Bakanlar Kurulu'na gidecek

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 27 Mayıs’tan bugüne kadar tüpe herhangi bir zam yapılmadığını, ancak baskı altında olduklarını, bu konuyu bir sonraki Bakanlar Kurulu’na götüreceklerini açıkladı. 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İthalatçıların elindeki gaz stokunun bittiğini,  yeni gelen gazın fiyatı için ise zam talebi olduğu belirtilerek, KT.Petrolleri Ltd. yeni LPG gemisinin geldiği, tahliyenin devam ettiği, bu işlemin akşama bitmesinin beklendiğini kaydedildi.
Yarın sabah gümrük ölçümlerinden sonra satış prosedürünün başlayacağı bildirilen açıklamada,  “Stoklarda eski ürün kalmamıştır. Yeni gelen miktar yaklaşık 3 bin 500 tondur. Alpet stoklarında yaklaşık 800 ton LPG vardır. Alpet elektrik panosundaki arızadan dolayı LPG satışını yarın sabah yapabileceklerini bildirdiler” ifadelerine yer verildi.

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 “Borsa: 461,50 $/ton, FOB fiyatı:4174,54 TL/ton, $: 8,3431 TL, tüp gaz fiyatı: 90 TL” olarak 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlükte olan LPG maliyetlerinin de yer verildiği açıklamada, 20 Ağustos tarihli LPG faturası da paylaşıldı. 
20 Ağustos LPG faturasına göre, “Borsa:641 $, FOB fiyatı 5841,14 TL/ton, $: 8,5264 TL olduğu ve bu doğrultuda tüp gaz fiyatının 110 TL olması istendiğini ifade edilen açıklamada, “Biz bu zammı yapmak istemiyoruz. Konuyu Bakanlar Kurulu’na taşıyacağız" denildi. 
 

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Son Güncelleme: 23.08.2021 17:37
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