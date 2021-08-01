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Tuning Torch Drag Yarışı öncesi sporcu toplantısı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan “Tuning Torch Drag Yarışı” öncesi sporcu toplantısı yapıldı.

01 Ağustos 2021 Pazar 11:49
Tuning Torch Drag Yarışı öncesi sporcu toplantısı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği, bu sezonun ikinci drag yarışı, 6-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor.

Yarışın kayıtları sürerken ilk kez yarışa katılacak olan sporcuları bilgilendirme amaçlı sporcu toplantısı yapıldı.

Lefkoşa’da bulunan Cemsa Sporting Center’de geçtiğimiz akşam yapılan toplantıda KKDSOD Başkanı İsmet Tufan ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Drag yarışlarında kullanılan “Race America” derece sisteminin tanıtıldığı toplantıda deneme çıkışları da yapıldı.

Geçtiğimiz ay yapılan sezonun ilk yarışına 71 araç katılmış, 5 binden fazla seyirci organizasyonu yerinden takip etmişti.

Kayıtların devam ettiği organizasyona bu kez güneyden ve Türkiye’den de hızlı yarışçıların katılacağı ve kayıtların 80’i geçtiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuning Torch Drag Yarışı
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