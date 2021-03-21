Tunalı: “Siyasette değişim şart”

Tunalı, “Türkiye göndersin biz yiyelim, dağıtalım politikaları ile sonumuzu hazırladık” dedi.

Yazılı açıklama yapan DP Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, DP’nin yeniden yapılanma içerisinde olduğunu belirtti. Yeniden yapılanma sürecinde gençlere ve kadınlara sahip çıktıklarını kaydeden Tunalı, hedeflerinin güçlü bir Demokrat Parti ve güçlü bir KKTC yapısı oluşturmak olduğunu aktardı.

Tunalı, gençleri ve kadınları siyasetin içinde görmek istediklerini vurgulayarak, “Gelin hep birlikte gençlerimizin ve kadınlarımızın egemen olduğu bir düzeni birlikte inşa edelim” çağrısında bulundu.



“BU ZOR GÜNLERİ AŞMAK İÇİN FİKİR ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Tunalı açıklamasında, “Biz Demokrat Parti olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek Hükümet ortağı olduk. Halkımızı bu zor günlerde Hükümetsiz bırakmak istemedik. Sıkıntılı günler devam ediyor. Sağlıkta ve ekonomide zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri aşmak için fikir üretmeye çalışıyoruz” ifadelerine de yer verdi.