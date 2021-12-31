Tümgeneral Topaloğlu’ndan Daü Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a ziyaret

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette DAÜ ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artarak devam edeceğine vurgu yapıldı.
31 Aralık 2021 Cuma 13:10
Son Güncelleme: 31.12.2021 14:13
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a nezaket ziyaretinde bulundu.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette DAÜ ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artarak devam edeceğine vurgu yapıldı.