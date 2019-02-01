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Tumbul 5 gün daha tutuklu kalacak…

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ithal ederken yakalanan zanlı Akile Tumbul bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Tumbul 5 gün daha tutuklu kalacak…

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ithal ederken yakalanan zanlı Akile Tumbul bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

01 Şubat 2019 Cuma 16:21
Tumbul 5 gün daha tutuklu kalacak…

Tumbul 5 gün daha tutuklu kalacak…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ithal ederken yakalanan zanlı Akile Tumbul bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ithal ederken ihbar üzerine yakalanan zanlı Akile Tumbul hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tumbul’un tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Analiz sonuçları bekleniyor…

Meselenin tahkikat memuru, 30 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Akile Tumbul’un Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kanunsuz uyuşturucu madde getireceğinin öğrenildiğini anımsattı. Ayni gün saat 23:15 raddelerinde zanlı Akile Tumbul’un ticari bir araçla Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini ifade eden tahkikat memuru, Akyar Sınır Kapısında pusu görevine başlandığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Tumbul’un 31 Ocak 2019 tarihinde saat 00:35’te Akyar Sınır Kapısından konu ticari araçla Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı sırada tespit edildiğini belirterek, zanlı Tumbul’un beraberinde bulunan eşyalarda yapılan kontrolde sağ arka yolcu koltuğu üzerinde zanlıya ait mont ile örtülmüş çanta içerisinde 3 ayaklı puf içerisine gizlenmiş toplam 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Suçüstü hali gereği tutuklanan zanlı Tumbul’un 31 Ocak 2019 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarıldığını anımsatan tahkikat memuru, zanlı aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Tahkikat memuru, alınan 1 günlük süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını ve Kuzey Kıbrıs’a ithal ettiği konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile poşetlerin analize gönderildiğini belirterek, analiz sonuçlarının henüz temin edilemediğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlının 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

5 gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Akile Tumbul’un tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 01.02.2019 21:05
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTumbul
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