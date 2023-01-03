“Tüm Yeniboğaziçi Halkına Teşekkür Ederim”

Ergün Yahat
25 Aralık yerel seçimlerde Yeniboğaziçi köyünde muhtarlık seçimlerinde en yakın rakibine 700 oy farkla kazananan köyün sevilen insanlarından yeni muhtar Nazif Onbaşı Yavuz oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.
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