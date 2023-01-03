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“Tüm Yeniboğaziçi Halkına Teşekkür Ederim”

03 Ocak 2023 Salı 14:46
“Tüm Yeniboğaziçi Halkına Teşekkür Ederim”

Ergün Yahat 
25 Aralık yerel seçimlerde Yeniboğaziçi köyünde muhtarlık seçimlerinde en yakın rakibine 700 oy farkla kazananan köyün sevilen  insanlarından yeni muhtar Nazif  Onbaşı Yavuz oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.

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