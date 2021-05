“ Tüm sınır kapılarını açmaya varız ”

Güney Kıbrıs’la sınır kapılarının açılmasında KKTC tarafı olarak hiçbir tereddütleri bulunmadığını, kapıların açık olarak hizmet vermesine imkan yaratabilecek noktada olduklarını belirten Başbakan Ersan Saner, ama bunu yaparken de tüm sınır kapılarının aynı anda senkronize olarak açılmasını istediklerini vurguladı.

*Saner, ‘ Anastasiadise çağrımdır, eğer kendisi de uygun görürse biz 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, son 3 günde yapılmış PCR testi olan veya antijen testi olan her Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşını ülkemize kabul ederiz, bu konuda adım atmasını bekliyoruz.’ diye konuştu.

*Başbakan konuşmasında, Güzelyurt- Lefke yolunun seçime kadar bitirileceği, Lefkoşa Kuzey çevre yolunun 20 Temmuz’da açılacağı, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin 15 Kasım’da atılacağı, önümüzdeki günlerde ülkenin belirli koşullarda turizme ve seyahate açılacağı müjdelerini de verdi.

Ersan Saner, Kıbrıs konusunda ise, egemen eşitlik temelinde bir çözüm istediklerini yineledi.

Başbakan Ersan Saner, Lefke ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başbakan Saner’e ziyaretinde, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey bazı üst düzey bürokratlar da eşlik etti.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başbakan Saner, hükümet icraatları hakkında bilgiler vererek, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Ersan Saner, Lefke’ye bağlı köyleri ziyaretinde, sınır kapılarının açılması ile ilgili önemli bilgiler verdi.

SINIR KAPILARININ AÇILMASI

Güney Kıbrıs’la sınır kapılarının açılmasında KKTC tarafı olarak hiçbir tereddütleri bulunmadığını, kapıların açık olarak hizmet vermesine imkan yaratabilecek noktada olduklarını belirten Saner, ama bunu yaparken de tüm kapılar aynı anda senkronize olarak açılmasını istediklerini vurguladı. Saner, ‘ Anastasiadise çağrımdır, eğer kendisi de uygun görürse biz 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, son 3 günde yapılmış PCR testi olan veya antijen testi olan her Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşını ülkemize kabul ederiz, bu konuda adım atmasını bekliyoruz.’ diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, UBP’nin bu devleti kuran ve ilelebet yaşatmaya azmetmiş bir parti olarak zorlu süreçte hükümet görevi üstlendiğini söyledi. Ülkemizde ekonomiyi ayakta tutan iki önemli sektörün turizm ve eğitim olduğuna işaret eden Saner, her iki alanda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Saner, bu dönemde eğitim alanında ülkeye 13 bin öğrenci getirildiğini ve devlet olarak karantina ücretlerini de ödediklerini anımsatarak, dün itibariyle Milli Eğitim Bakanı ve tüm rektörlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Eylül 2021 de ülkemizde yüz yüze eğitimin nasıl başlayabileceği konusunun ele alındığını belirtti.



AÇIK TURİZM BAŞLIYOR

Başbakan Saner, turizmin açılabilmesi için hedeflerinin önümüzdeki iki üç gün içinde Sağlık Bakanlığının tüm altyapıları tamamlamasıyla birlikte, yurtdışından uçuşların başlamasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu konuda Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkeleri ayırdığı kategorilere göre ülkemize turist kabul edileceğini anlattı.

Başbakan Saner, bu dönemde tüm Bakanlıkların kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, 2013 yılında temeli atılan Lefke-Güzelyurt yolunu hizmet süreleri içinde bitirmeyi hedeflediklerini, 20 Temmuz’da ise Lefkoşa kuzey çevre yolunu devreye almayı planladıklarını kaydetti.

YENİ HASTANENİN TEMELİ ATILACAK

Ülke genelinde hız kesmeden süren çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa’ya 500 yataklı bir Hastanenin temelini 15 Kasım’da atmak için uğraştıklarını, yeni hapishanenin bitmek üzere olduğunu ve birçok altyapı ile diğer yatırımları başlatma kararlılığıyla çalıştıklarına dikkati çeken Saner, Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt ve Mesarya ovalarına büyük bir katkı sağlayacağına da işaret etti.

EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE ÇÖZÜM

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Saner, Türk tarafının artık iki egemen eşit devlet statüsünde çözüm arayışlarını sürdürdüğünü ve Cenevre’de bu kararlı duruşun sergilendiğini kaydetti.

Cenevre’de Kıbrıs Türkü’nün bir 53 yıl daha gelecek kuşaklarının haklarını yedirtmeyeceğinin, BM’nin artık gerçek rolünü oynaması gerektiğinin çünkü adada barışın 1974’te sağlandığını ve eksik olanın bir anlaşma olduğunun net şekilde ortaya konduğunu anlatan Saner, ‘ İsrail Filistin’i dünyanın gözü önünde katletmektedir. 1974’ten önce Kıbrıslı Türklerin de bundan bir farkı yoktu. Yalnız bizim tek fakımız var, bizim anavatanımız vardı diye biz bu günleri gördük, Filistin’in anavatanı yok diye bu zulmü yaşamaktadır. Bu da kabul edilebilecek bir şey değildir, bunu da buradan nefretle kınıyorum” dedi.

MARAŞ AÇILIMI DEVAM EDECEK

Başbakan Saner, Türk tarafının Kıbrıs konusundaki tutumunun net olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacağını belirterek, Maraş açılımının da bunun bir parçası olduğunu ve bu konuda hükümet ve Cumhurbaşkanlığı ile birlikte açılımlar yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

HASİPOĞLU’NUN KONUŞMASI

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da UBP’nin her süreçte halkın yanında olduğuna vurgu yaparak, bu zorlu süreçte hükümetin sağlığı ve ekonomiyi düzeltmek adına önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

ÖZGEY’İN SÖYLEDİKLERİ

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey de ziyaretin amacının Lefke’nin sorunlarını yerinden görmek ve çözüm üretmek olduğuna işaret ederek, katılan herkese teşekkür etti.