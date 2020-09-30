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Tüm kreşler yarın tam zamanlı açılıyor

 Sağlık Bakanlığı, 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş gurubu tüm okul öncesi okulların yarın tam zamanlı açılacağını duyurdu.

30 Eylül 2020 Çarşamba 13:39
Tüm kreşler yarın tam zamanlı açılıyor
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Sağlık Bakanlığı, 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş gurubu tüm okul öncesi okulların yarın tam zamanlı açılacağını duyurdu.

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Okul öncesi 5 yaşa kadar olan tüm okulların tam zamanlı olarak 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılacağı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar arasında kamuoyuna açıklanmıştır. 4-5 yaş gurubu ile ilgili yöneltilen sorular üzerine bu kapsamda yuva, kreş, 4-5 yaş gurubu olan tüm okul öncesi eğitim kurumlarının 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız”

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Son Güncelleme: 30.09.2020 15:00
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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