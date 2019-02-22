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“Tüm Kıbrıslıların çıkarına olan en gerçekçi çözüm şekli federal birleşik Kıbrıs’tır”

“Tüm Kıbrıslıların çıkarına olan en gerçekçi çözüm şekli federal birleşik Kıbrıs’tır”

22 Şubat 2019 Cuma 13:12
“Tüm Kıbrıslıların çıkarına olan en gerçekçi çözüm şekli federal birleşik Kıbrıs’tır”

Dünya Sendikalar Federasyonu (World Federation of Trade Unions – WFTU) üyesi olan PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın bürolarının düzenlediği ortak kültürel ve sosyal etkinlikte federal çözüme destek belirtildiği bildirildi.

DEV-İŞ Kadın Bürosu adına Sevgül Uludağ tarafından yapılan açıklamaya göre, PEO binasında düzenlenen ve sendikalardan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyelerin katıldığı gecede, DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek yaptığı konuşmada, “Tüm Kıbrıslıların çıkarına olan en gerçekçi çözüm şekli federal birleşik Kıbrıs’tır” dedi. 

PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis de konuşmasında, son dönemlerde ortaya atılan “gevşek federasyon, desantralize federasyon” gibi fikirlerin ardında, adanın bölünmesi için bazı çevrelerin yürüttüğü propaganda olduğunu savunarak, en gerçekçi çözüm şeklinin iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm olduğuna dikkati çekti.

Gecede bir konuşma yapan PEO Kadın Bürosu Başkanı Marina Stavrinu, Dünya Sendikalar Federasyonu’na Kıbrıs’tan üye olan sendikaların kadın büroları olarak yıl içinde yapacakları ortak faaliyetlerin özetini sundu. 

Geceye katılan şair Neşe Yaşın savaş karşıtı şiirlerini Türkçe olarak okurken, Andri Demetriu da bunları Rumca olarak seslendirdi. Neşe Yaşın’ı takdiminde DEV-İŞ Kadın Bürosu adına bir konuşma yapan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ, “Dünyayı değiştirecek olan, bize dünyayı anlayıp değiştirme cesareti veren şiirlerdir, edebiyattır, filmlerdir, müziktir” dedi.

Gecede Kıbrıs Havaları Derneği’nin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum müzisyenlerden oluşan ortak koro-orkestrası da sahne alarak Türkçe ve Rumca Kıbrıs şarkıları okudu.

HASAN FELEK...

DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek, gecede yaptığı konuşmada özetle şöyle dedi:

“Önceden planlanan yeni yıl buluşmasını bu gün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplantıyı düzenleyen tüm kadın arkadaşlarıma teşekkür eder, bu etkinliklerin daha sık ve düzenli yapılması durumunda ortak mücadelemize güç katacağına yürekten inanıyorum. 

96 ülkeden 126 milyon üyesi bulunan Dünya Sendikalar Federasyonu gerek ülkemizdeki gerek dünyadaki işçilerin, emekçilerin, sınıfsal ve enternasyonalist temelde yürüttüğü mücadelenin sigortası ve örgütlü gücüdür.

Bu anlamda tüm dünyadaki çalışanların, barış, demokrasi, emek ve insan hakları için verdikleri mücadeleye, birkez daha uluslararası dayanışmamızı iletir ve tüm gücümüzle onlarla birlikte olduğumuzu vurgulamak isterim.
Bundan bir müddet önce Ara Bölgede yapılan bir panelde konuşan kardeş sendika KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’e faşist, şovenist çevrelerin başlattığı saldırı ve linç girişimlerini protesto ediyoruz. Baskılar ve saldırılar bizi yıldırmaz, yıldıramayacaktır.

Bu akşam 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde herkesi oy kullanmaya davet ediyoruz. Barıştan, çözümden, emekten ve Federal Kıbrıs’tan yana parti ve adaylara destek vermeye çağırıyoruz. 
Neo Liberal politikalar nedeniyle sosyal eşitsizlik yaşamın her alanında giderek artıyor. Sınıf sendikacılığı temelinde mücadele eden örgütlerimiz bu haksızlıklara ve eşitsizliklere karşı kararlı biçimde mücadele etmeye devam etmeliyiz.

İçinde yaşadığımız adanın bölünmüşlüğü devam ediyor. Son günlerde statükonun faşist ve şoven çevrelerin ortaya attığı desantralize, gevşek federasyon veya konfederasyon tartışmaları Gueterres çerçevesinden kurtulmak isteyen, çözüm karşıtlarının ortaya attığı içi boş ve geçerliliği olmayan önerilerdir.
Bizler, Kıbrıs müzakerelerinin önkoşulsuz ve sonuç alıcı bir şekilde bir an önce Guterres çerçevesi temelinde başlatılmasını talep etmekteyiz. BM Güvenlik Konseyi kararları, Kıbrıs’ta tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olan siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli Federasyon çözümü öngörmektedir. Tüm Kıbrıslıların çıkarına olan en gerçekçi çözüm şekli federal birleşik Kıbrıs’tır…”

Son Güncelleme: 22.02.2019 16:27
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