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Tüm ilçelerde eylem yapılacak

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası zamları protesto etmek için tüm ilçelerde eylem yapacak.

26 Mart 2022 Cumartesi 10:31
Tüm ilçelerde eylem yapılacak

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından yapılan açıklama şöyle:

HAREKETE GEÇİYORUZ

Yapılanları zam olarak tarif etmek geride kaldı…

Büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız.

Devlet bir türlü kısmadığı kendi giderlerini karşılamak için boğazımıza sarılıyor.

En son olarak tüm alkollü içkilere yapılan vergi artışlarıyla başta yiyecek-içecek sektörü olmak üzere, otellere ve marketlere kadar nerdeyse ülkedeki toplam işletmelerin yüzde 50’sinin canına okunacak.

Doğrudan etkilenecek olan restoran, cafe, bar, pub, meyhane, market gibi işletmeler bu ülkenin en büyük sektörel grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla bu sektörler istihdamın en büyük kaynağıdır. Aynı zamanda etinden sütüne, zeytininden sebzesine en büyük tüketim noktasıdır. Dahası yerel istihdam açısından da en çok tercih edilen sektörlerdir. Kısacası 1500’ü aşkın restoran, cafe, meyhane olmak üzere 2500 kadar işletmenin boynuna ipi geçirdiler.

Bu zammın gerekçesi sütün alkolden daha ucuza getirilmesiymiş... Oysaki işsiz insanlar süt içemez.

Ya bu zamlar geri alınacak ya da binlerce insanımız daha açlıkla baş başa bırakılacak.

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Böylece devletin amaçladığı vergi beklentisi de boşa çıkacak.

Olmayan gelirden vergi çıkmaz.

Son zamanlarda Güney’den Kuzey’e yönelen ticari akışın tersine dönmesi başka bir sorun. Yapılan son zamlarla alkollü içeceklerde de Güney’e göre daha pahalı duruma gelmiş olacağız.

Nasıl bir intihar, nasıl bir görmezlikten gelmedir bu…

Kimseye yettirecek kaynağımız, gelirimiz kalmadı.

Harekete geçiyoruz.

Hareketimiz Pazartesi Mağusa’da saat 18:30’da Mağusa Kapısı’nda (Akkule Kapısı’nda) başlıyor. Flamalarımız, sesimiz ve ateşimizle…

Ardından tepkimiz zamlar geri alınıncaya kadar Lefkoşa, Girne ve Güzelyut’ta olmak üzere tüm ilçelerde artarak büyüyecek.

KTEZO Yönetim Kurulu

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Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar OdasıKktcEylem
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