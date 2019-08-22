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TÜK’ün zahire alımları yarın sona erecek

Elinde ürün olup TÜK’e teslim etmek isteyenler için süre yarın doluyor

TÜK’ün zahire alımları yarın sona erecek

Elinde ürün olup TÜK’e teslim etmek isteyenler için süre yarın doluyor

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
TÜK’ün zahire alımları yarın sona erecek

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), zahire alımlarını yarın tamamlıyor. Kurum, zahire üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları için yarın mesai sonuna kadar ürünlerini teslim etmeleri gerektiğini duyurdu.

BUGÜNE DEK YAKLAŞIK 77 BİN TON ZAHİRE ALINDI… BRÜT BEDEL 104.7 MİLYON TL

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TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, 17 Haziran’da başlayan alımlarda, bugüne kadar 76 bin 831 ton zahire alındığı, bu ürünlerin brüt bedeli toplamının da 104 milyon 743 bin 73 TL olduğu belirtildi.

Kurum, yemlik arpa alımlarına Lefkoşa Silosu Şubesi ambarları, İskele Şubesi ambarları ve Vadili ambarlarında; yumuşak buğday ile sert buğday alımlarına ise Vadili ambarlarında devam ediyor.

Zahire alımlarının yarın mesai sonunda tamamlanacağı duyurulan açıklamada, elinde ürün olup TÜK’e teslim etmek isteyen zahire üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları için yarın mesai sonunda kadar ürünlerini teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.

Son Güncelleme: 22.08.2019 14:22
Anahtar Kelimeler:
Tük Zahire Alımları
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