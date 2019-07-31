TÜK’ten bir dizi uygulama

2019 İLKBAHAR ÜRÜNÜ PATATESLER KİLOSU 4 TL’DEN SATIŞA SUNULUYOR

YERLİ BUĞDAY UNU DA SATIŞTA…

KURUMUN AKDOĞAN’DAKİ ŞUBESİ’NDE TOHUMLUK ARPA VE BUĞDAY HAZIRLAMA HİZMETİ VERİLECEK…

Üreticilerle, tüketicilerin desteklenmesi ve piyasa dengesi için bir dizi uygulamayı yürürlüğe koyan Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), karma yemlerde 3 ile 6 TL arasında indirim yapıldığını, ödeme vadesinin uzatıldığını duyurdu.

Buna göre, TÜK’ün sattığı karma yemlerde, ürün cinsine göre torba başına 3 TL ile 6 TL arasında değişen meblağlarda indirim yapıldı. Ödeme vadesi de 3 aydan 5 aya çıkarıldı.

2020 ilkbahar ürünü sofralık patates üretimi için ihale çalışmaları başladı. Patates üreticilerinden tohumluk patates talebi alınacak.

Stoklarındaki 2019 ilkbahar ürünü patatesler perakende olarak KDV dahil kilosu 4 TL’den satışa çıkarıldı. Satışlar cuma günden itibaren başlayacak.

Zahire üreticilerine tohumluk arpa ve buğday hazırlama hizmeti verilecek. 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’nde verilecek hizmetin bedeli 290 TL olarak açıklandı. Bir ton için belirlenen fiyata KDV’nin dahil olduğu belirtildi. Bu hizmeti talep eden üreticilerin gün almak için 0392 - 377 73 333 numaralı telefondan ilgili şubeye ulaşması da istendi.

2019 ürünü yerli buğday un ve yem fabrikaları ile hayvan üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere satışa sunuldu.

