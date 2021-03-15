Tüketicinin bilinçlendirilmesi için ‘Tüketici Koruma Haftası’ önemli

Hafta kapsamında çeşitli etkinlik ve duyurularla tüketicilerin bilgilendirilmesini sağlandığını kaydeden Duman, bu sayede tüketicilerin kendilerini korumaları yönünde harekete geçmelerini teşvik etmenin hedeflendiğini de söyledi.

Doç. Dr. Duman tüketicinin korunması için yapılması gerekenler hakkında da konuşarak, “Tüketicilerin adil olmayan ve yanıltıcı uygulamalardan korunmasını amaçlayan ilkelerin geliştirilmesi, kontrollerin yapılarak raporlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi önemlidir. Bu şekilde tüketicilerin kaliteli ürün ve hizmetlere ulaşımı güvence altına alınabilir” şeklinde konuştu.

Günümüzde Covid-19 pandemisi nedeniyle her geçen gün yeni çevrimiçi uygulamalarının geliştirildiğini ve tüketicilerin bu çevrimiçi uygulamaları kullanmaya başladıklarını da aktaran Duman, bu nedenle tüketicilerin çevrimiçi faaliyetlerini güvenli bir biçimde yapabilmeleri için gerekli önlemlerin hızla alınması, yeni uygulamalara yönelik ilke ve kanunların geliştirilmesi, şirketlerin denetlenmesinin önemine işaret etti.

Doç. Dr. Duman: “Dijital güvenliğin sağlanması gerekiyor”

Doç. Dr. Duman, dijital güvenliğin sağlanmasını gerektiğini vurgulayarak, “Kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin dürüstlük ilkesine bağlı olarak gerçekleştirildiğinin denetlenmesi oldukça zorlaştı ve daha fazla önem kazandı” dedi.

Tüketici haklarını değişen koşullar doğrultusunda güvence altına alacak kapsamlı yasal düzenlemelerin yapılması, ilgili faaliyetlerin denetlenmesi ve gerekli alt yapının oluşturulması gerektiğini belirten Duman, “Ancak tüketicilerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması da bir o kadar önem taşımaktadır” ifadesini kullandı.

Duman, “Tüketiciyi Koruma Haftası bu noktada büyük öneme sahiptir. Hafta boyunca yapılacak olan çeşitli etkinliklerle konunun öneminin vurgulanması, tüketicilerin karşılaşabileceği tehlikeler hakkında uyarılması, hakları konusunda bilgilendirilmesi ile birlikte etik uygulamaların yaygınlaştırılması ve özendirilmesi önemlidir” dedi.