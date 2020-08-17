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Tüketiciler Günü Etkinliği 20 Ağustos’ta Yapılacak

Lefkoşa, 17 Ağustos 2020 (.): Tüketiciler Derneği, Dünya Tüketiciler Günü etkinliklerini 20 Ağustos Perşembe günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde yapacağını duyurdu.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:02
Tüketiciler Günü Etkinliği 20 Ağustos’ta Yapılacak
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Lefkoşa, 17 Ağustos 2020 (.): Tüketiciler Derneği, Dünya Tüketiciler Günü etkinliklerini 20 Ağustos Perşembe günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde yapacağını duyurdu.

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık yaptığı açıklamada,  Mart 2020 için planladıkları 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinliklerini, pandemi vesilesiyle ertelemek zorunda kaldıklarını anımsattı. 

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Işık, etkinlikte KKTC’nde tüketici hakları ve sorunları ile yasaların günün teknoloji koşullarına uyumlaştırılması için hükümete mesaj verileceğini kaydetti.

AKM’deki etkinlik 11:00’da başlayacak. Etkinlikte konuşmalar yapılacak ve ödül töreni yer alacak. Tüketici haklarına saygılı örnek işletme ve iş adamlarına, basın yayın mensuplarına, bürokrat ve devlet yetkililerine ödül verilecek.

(ID/ÖK) 
 

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