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Tüketiciler Derneği, Ürün Güvenliği Denetimlerinin Yetersiz Olduğunu Savundu

Lefkoşa, 19 Şubat 20 : KKTC Tüketiciler Derneği, tüketici sorunlarına çözüm bulmakta Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yetersiz kaldığını savundu.

Tüketiciler Derneği, Ürün Güvenliği Denetimlerinin Yetersiz Olduğunu Savundu

Lefkoşa, 19 Şubat 20 : KKTC Tüketiciler Derneği, tüketici sorunlarına çözüm bulmakta Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yetersiz kaldığını savundu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 15:57
Tüketiciler Derneği, Ürün Güvenliği Denetimlerinin Yetersiz Olduğunu Savundu
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Lefkoşa, 19 Şubat 20 : KKTC Tüketiciler Derneği, tüketici sorunlarına çözüm bulmakta Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yetersiz kaldığını savundu.

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Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yayımladığı basın bildirisinde, “Tüketicilere piyasada yaşamakta oldukları sorunlara seri olarak yardımcı olması ve çözümlemesi gereken Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetersiz kalmaktadır.  Bu çalışmaları yapacak kadrolardan yoksun olan bakanlık mevcut amirlerin de emekliye ayrılması ile tamamen felç olmuş derneğimizin tüketicilere yardımları zora girmiş bulunmaktadır” dedi.

Bazı ekmeklerin kalitesinin gereken düzeyde olmadığını, tarihi dolmuş çocuk mamalarının yeniden tarihlendirilerek piyasaya sürüldüğünü savunan Işık, ürün güvenliği için hükümete işbirliği ve tedbir alma çağrısında bulundu.

(ID/SEL)
 

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