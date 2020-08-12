banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1114
ALTIN
456.277
DOLAR
7.2560
STERLİN
9.5194
EURO
8.5580
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Ah şu gazeteciler...
Ah şu gazeteciler...
Sabrımızı zorluyorlar...
Sabrımızı zorluyorlar...
banner355

Tüketiciler Derneği: “tatil Turu Ücretlerinin Eksiksiz İade Edilmesi Yasal Yükümlülüktür”

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 : Tüketiciler Derneği, turizm seyahat acentelerinin, “pandemi” nedeniyle iptal edilen paket tatil turlarının, tüketicilerin talebine bağlı olarak yeniden verilmesi veya parasının tamamının tüketiciye eksiksiz olarak iade edilmesinin yasal yükümlülük olduğunu bildirdi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:38
Tüketiciler Derneği: “tatil Turu Ücretlerinin Eksiksiz İade Edilmesi Yasal Yükümlülüktür”
banner337
banner351

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 : Tüketiciler Derneği, turizm seyahat acentelerinin, “pandemi” nedeniyle iptal edilen paket tatil turlarının, tüketicilerin talebine bağlı olarak yeniden verilmesi veya parasının tamamının tüketiciye eksiksiz olarak iade edilmesinin yasal yükümlülük olduğunu bildirdi.

Dernek başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, Covid-19 nedeniyle iptal edilen tatil turlarının, peşin alınan ücretlerinin, turizm seyahat acenteleri tarafından tüketicilere eksik iade edildiğine ilişkin şikayetler aldıklarını kaydetti.

Bunun üzerine dernek olarak tüketicilerin ve acentelerin bilgilendirilmesine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Işık, şunları dile getirdi:

banner341
“Tüketicilerin bu haklarına ilişkin 40/2003-55/2010 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası 16 A maddesi altında düzenlenen Tüzük 10.(1)(B) maddesini içeren amir hükmü tüketicilere para iadesinde kesinti yapılmadan eksiksiz iade edilmesini öngörmektedir.

Tüketiciler Derneği bu konuda KITSAB ile protokol anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Tüketiciler Derneğimize doğrudan 0533 864 5555 No’lu mobil telefondan ulaşıp bilgi alabilirler.”

(EMR/ŞEB)

 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı: “araç Kayıt, Muayene Ve Ruhsatlandırma Şubesinde Covid-19 Pozitif Vaka İddiası Asılsızdır”
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı: “araç Kayıt, Muayene Ve Ruhsatlandırma Şubesinde Covid-19 Pozitif Vaka İddiası Asılsızdır”
Pilli: 2 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: 2 pozitif vakaya rastlandı
Haksen Sosyal Sigortalar Dairesi’nde Grev Yapacak
Haksen Sosyal Sigortalar Dairesi’nde Grev Yapacak
Özersay’ın mektubuna AB'den açıklayıcı yanıt geldi
Özersay’ın mektubuna AB'den açıklayıcı yanıt geldi
Emekli Yüzbaşı Turgut Asvaroğlu vefat etti
Emekli Yüzbaşı Turgut Asvaroğlu vefat etti
Bağımsız Gençlik Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Bağımsız Gençlik Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Senin: “Halkın içinden geldik, halk için çalışmaya devam edeceğiz”
Senin: “Halkın içinden geldik, halk için çalışmaya devam edeceğiz”
Meclis Başkanı Uluçay, Akıncılar-lurucina Kapı İnisiyatifi Üyelerini Kabul Etti
Meclis Başkanı Uluçay, Akıncılar-lurucina Kapı İnisiyatifi Üyelerini Kabul Etti
Tatar: “Türkiye’nin attığı adımları sonuna kadar destekliyoruz”
Tatar: “Türkiye’nin attığı adımları sonuna kadar destekliyoruz”
Taçoy: Fransa’nın adımı Ada’daki barış ve huzura tehdittir
Taçoy: Fransa’nın adımı Ada’daki barış ve huzura tehdittir

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim