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Tüketiciler Derneği: “rum Yönetimi Kıbrıs Türk Halkına Her Vesile İle Saygısızlık Yapıyor”

Lefkoşa, 1 Mart 20 : üketiciler Derneği  Başkanı Hasan Yılmaz Işık,  koronavirüsü ileri sürerek KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçişleri kapatan Rum yönetiminin bu tavrının  Kıbrıs Türk halkına her vesile ile yapmakta olduğu saygısızlığın bir örneği olduğunu kaydetti.

Tüketiciler Derneği: “rum Yönetimi Kıbrıs Türk Halkına Her Vesile İle Saygısızlık Yapıyor”

Lefkoşa, 1 Mart 20 : üketiciler Derneği  Başkanı Hasan Yılmaz Işık,  koronavirüsü ileri sürerek KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçişleri kapatan Rum yönetiminin bu tavrının  Kıbrıs Türk halkına her vesile ile yapmakta olduğu saygısızlığın bir örneği olduğunu kaydetti.

01 Mart 2020 Pazar 11:40
Tüketiciler Derneği: “rum Yönetimi Kıbrıs Türk Halkına Her Vesile İle Saygısızlık Yapıyor”
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Lefkoşa, 1 Mart 20 : üketiciler Derneği  Başkanı Hasan Yılmaz Işık,  koronavirüsü ileri sürerek KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçişleri kapatan Rum yönetiminin bu tavrının  Kıbrıs Türk halkına her vesile ile yapmakta olduğu saygısızlığın bir örneği olduğunu kaydetti.

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Işık yaptığı yazılı açıklamada, Rum yönetiminin, koronavirüsün ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra kapıları kapattığına dikkati çekti.

Işık, Rum yönetiminin kapıları kapatma gerekçesini koronavirüse bağlamasını   Kıbrıs Türkü’nü rencide etmek için kullandığı bir saygısızlık olarak değerlendirdiklerini ve şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Iışık, “İki tarafta da vakası olmadığı halde “koronavirüs iddiası ile Rum yönetiminin kapıları iki tarafın onayı olmadan kapatması kabul edilemez tek taraflı ve keyfi bir tasarruftur.” diyerek, hükümete  Kıbrıs’ta egemenliğin sadece Rum yönetiminin tasarrufunda  olmadığı mesajı vermesi çağrısı yaptı
  
 (HUR/YIL)
 

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