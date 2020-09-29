Tüketiciler Derneği: “rum Dışişleri Bakanının Kıbrıs Türkü İçin Söz Söyleme Yetkisi Yoktur”

Lefkoşa, 29 Eylül 20 : Tüketiciler Derneği, Türkiye’nin önerdiği Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklarla ilgili konferansa Kıbrıslı Türklerin katılmasını kabul etmeyeceğini açıklayan Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulis’in, Kıbrıs Türkü için temsiliyet ve adına söz söyleme yetkisi olmadığını vurguladı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, dernek olarak tüketici haklarının korunmasında bile Rum tarafının kendi isteklerini AB forumlarında Kıbrıs Türklerine empoze etmeye çalıştığına bizzat şahit olduklarını kaydetti.

Bu zihniyet ile hiçbir ortamda iş birliği ve anlaşma yapılmasına olanak olmayacağını ifade eden Işık, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı su sıkıntısı konusunda da hükümet ve siyasileri eleştirdi.

(EMR/ YIL)