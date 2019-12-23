Tüketiciler Derneği’nden Tüketicilere “dikkatli Ve Özenli Olun” Çağrısı

Lefkoşa, 23 Aralık 19 (.): KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilere satın aldıkları gıdaları seçerken çok dikkatli ve özenli olmaları çağrısında bulundu.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, teknoloji çağında işlenmiş gıdaların içerdiği kimyasal ve zehirli maddelerden, havadaki ve topraktaki kirliliğe kadar sağlığın tehdit altında olduğunu vurgulayarak, dışı plastik, içi patates püresinden oluşan sahte pirinç üretiminin korkutucu bir boyuta geldiğini kaydetti.

Sahte pirinç imalatının dünyada tüketicilerin sağlığı için ciddi tehlike arz ettiğine dikkat çeken Hasan Yılmaz Işık, Çin’in ürettiği plastik pirincin yenildiği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

Tüm dünyada paniğe neden olan sahte pirinç konusunda Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’nın başlattığı denetimler sonucunda ithal edilen bu gıda ürünleri ile plastik pirinçlerin KKTC'ye de gelme olasılığına dikkat çeken Tüketiciler Derneği Başkanı Işık, bu konuda derneklerine gelen şikayetler değerlendirerek, pirinç örneklerinin tahlil edilmek amacıyla Türkiye’ye gönderildiğini kaydetti.

(TUĞ/GÜL)