Tüketiciler Derneği’nden Akıncı’ya Eleştiri…

Lefkoşa, 21 Eylül 20 : KKTC Tüketiciler Derneği KKTC’nin su ihtiyacı ve su teminindeki sıkıntıların Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında iş birliği ile çözülmesi gerektiğini savundu.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rumlarla anlaşmanın bir seçim vaadi olarak gündemde olduğu bir zamanda, Güney Kıbrıs’tan su ihtiyacını karşılayabilecek iş birliği bile yapılamamasının federasyon çözümünü kendisine şiar edinmiş Akıncı’nın Cumhurbaşkanı makamında Kıbrıs Türk halkına bir yararı olamayacağını gösterdiğini savundu.

Işık, açıklamasında Cumhurbaşkanı ve hükümetten tüketicilerin acil su ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması için önemle çağrıda bulunduklarını belirtti.

(RU/YIL)





