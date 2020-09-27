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Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan Rum Lidere Çağrı

“KIBRIS TÜRK HALKININ HAKKI OLAN SU KAYNAKLARINI SERBEST BIRAKIN”

27 Eylül 2020 Pazar 15:23
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan Rum Lidere Çağrı
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“KIBRIS TÜRK HALKININ HAKKI OLAN SU KAYNAKLARINI SERBEST BIRAKIN”

Lefkoşa, 27 Eylül 20 : KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Rum lidere Kıbrıs Türk halkının hakkı olan su kaynaklarını serbest bırakma çağrı yaptı.

Işık, bu talebe olumlu yaklaşılmaması halinde, “Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye atık taşıyan kanalizasyonun ana hat sınırını betonla bloke edecekleri” konusunda uyarıda bulundu.

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Hasan Yılmaz Işık, su konusunda yaptığı yazılı açıklamada, “Susuzluğun birinci sebebi olarak belediyeleri görüyoruz. Gerekli tedbirleri almamaları büyük sorumsuzluk” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin astronomik bütçe desteğinin hakkını veremediğini, Anavatan suyunu tüketicilere astronomik ücretlere sattığını savunan Işık, “Bugün tüketicileri bir damla suya muhtaç etmeleri 28 belediyenin KKTC’ye fazla olduğunun en çarpıcı kanıtıdır. Bu sayının 6 olmasını, yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, belediye sayısının 6’ya düşürülmesiyle sağlanacak bütçe tasarrufunun deniz suyu arıtma tesisleri kurulması için kullanılabileceğini, hükümete böyle bir önerileri olduğunu da ekledi.

(RÇ/GÜL)

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