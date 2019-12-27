Tüketiciler Derneği 2. El Araç İthalatının Yasal Denetim Altında Alınmasını İstedi

Lefkoşa, 27 Aralık 19 (.): Tüketiciler Derneği, 2. el araç ithalatının yasal denetim altında alınmasını istedi.

Dernekten yapılan açıklamada, tüketicilerin yüzbinlerce TL karşılığı satın aldıkları araçların kısa sürede arıza gösterdiği; arızalı ve hurda araçların ülkeye denetimsiz ithal edildiği; bazı oto galerilerin araçların kilometrelerini geri çektiği savunuldu.

Açıklamada, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarından gerekli önlemleri almaları talep edildi.

(HA)

