Tüketiciler Derneği 2. El Araç İthalatının Yasal Denetim Altında Alınmasını İstedi

Lefkoşa, 27 Aralık 19 (.): Tüketiciler Derneği, 2. el araç ithalatının yasal denetim altında alınmasını istedi.
Açıklamada, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarından gerekli önlemleri almaları talep edildi.
(HA)
Lefkoşa, 27 Aralık 19 (.): Tüketiciler Derneği, 2. el araç ithalatının yasal denetim altında alınmasını istedi.
Lefkoşa, 27 Aralık 19 (.): Tüketiciler Derneği, 2. el araç ithalatının yasal denetim altında alınmasını istedi.
Açıklamada, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarından gerekli önlemleri almaları talep edildi.
(HA)