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Tüketiciler için AB uyumlu tasarıya Meclis komitesinden onay

Tüketiciler için AB uyumlu tasarıya Meclis komitesinden onay

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:28
Tüketiciler için AB uyumlu tasarıya Meclis komitesinden onay

TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GIDALARIN RESMİ KONTROLÜ VE HİJYEN YASA TASARISI KOMİTEDEN GEÇTİ

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

Tasarıyla, ülkedeki gıda güvenliği alanındaki eksikliklerin giderilmesi, üretilen ürünlere güvenin temin edilmesi ve gıdaların ticareti de dahil olmak üzere Avrupa Birliği kurallarına uyumlu mevzuatın yürürlüğe girmesi ve etkin denetimlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığında saat 10.00’da toplanan Meclis Komitesi, söz konusu tasarıyla ilgili çalışmalarını tamamladı.

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Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı ile gıda güvenliği alanında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek resmi kontroller tanımlandı.

Hem sağlık hem de tarımla ilgili bakanlığa yükümlülükler getiren tasarıyla gıda güvenliği ve standartları ile ilgili kriterler de düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı’nın sorumlulukları arasındaki gıda işletmecileri için gıda güvenliği ve hijyen gereklilikleriyle ilgili sorumlulukları ve yasa çerçevesinde geçerli idari yaptırımlar ve cezaları düzenleyen tasarı, AB’nin bazı tüzükleri ve gıda güvenliği mevzuatının yerel koşullara uyumlaştırılması ile hazırlandı.

Komite toplantısına davetliler ve görevliler de katılarak görüşlerini ifade etti.

UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığında yapılan komite toplantısına, Başkan Vekili CTP Milletvekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Son Güncelleme: 25.12.2019 15:46
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