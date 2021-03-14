Tüketiciler Derneği’nin başkanı yeniden Hasan Yılmaz Işık

Tüketiciler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklama göre, derneğin 12’inci Olağan Genel Kurul toplantısı Lefkoşa’da geçtiğimiz cuma günü saat 15.00’te dernek lokalinde yapıldı. Genel Kurul toplantısında derneğin faaliyet ve mali raporun onaylanmasının ardından yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri seçildi.

Açıklamada, cuma günkü genel kurul toplantısında, Tüketiciler için Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ve Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal’in de Tüketiciler Derneği’ne katılmış olduğu da belirtildi.





