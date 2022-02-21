Tüketiciler Derneği’nden hükümete kutlama

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin korunması ve haklarının geliştirilmesi için hükümetin yapacağı çalışmalara derneğin destek vereceğini kaydetti.
Hasan Yılmaz Işık, hükümetin, “piyasadaki denetimsizliğe” acil olarak müdahale etmesinin tüketicilerin öncelikli beklentisi olduğunu belirtti.
KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Işık, başkanlık rejimine karşı çıkan siyasi partilerin, Güney Kıbrıs ile federasyon çatısı altında birleşme politikalarının ise gerçekle alakası olmadığını ileri sürdü.