Tüketiciler Derneğinden hükümete çağrı

Dernekten yapılan açıklamada, son günlerde döviz kurlarında olağanüstü yükselişe karşı Türk Lirasının yeniden değer kazanmasından sonra tüketicilerin fahiş fiyatlarda indirim ve enflasyonda gerileme beklentisi içerisinde olduğunu kaydetti.



Fiyat istikrarı için Ekonomi ve Enerji Bakanlığını stok denetimi ve Rekabet Yasası kurallarını acil olarak uygulamaya çağıran dernek, ayrıca dövizdeki gerilemeyi dikkate alarak, akaryakıt ve elektrik fiyatlarında dövize orantılı olarak indirime gidilmesini istedi.