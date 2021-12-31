Tüketiciler Derneği’nden fahiş fiyatları bildirme çağrısı

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, yayımladığı mesajda, tüketicileri mağdur eden ve fahiş fiyatlarla satış yapmakta oldukları tespit ve teşhir edilen iş yeri ve marketlerden alışveriş yapılmaması için de uyarıda bulundu.

Işık, pandemiye de dikkat çekerek, “Yeni yılda kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak durmaları ve mutasyonlu Covid-19 virüsüne karşı tedbiri elden bırakmadan, mesafeli, maskeli sosyal yaşamın kurallarına özenle uyulması ve kesinlikle aşı yapılması için derneğimiz tüm KKTC yurttaşlarını uyarır” ifadelerini kullandı.