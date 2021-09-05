banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yarından itibaren KKTC’ye girişte QR kodu istenecek
QR kodu ile girişler başlıyor
Adapass yarından itibaren tüm ilçelerde kullanılacak
Adapass tüm ilçelerde devrede!
111'i yerel 137 pozitif vaka
111'i yerel 137 pozitif vaka
Avcılara uyarı!
Avcılara uyarı!
banner376
Flaş Haber
Hamitköy’de yangın!
Kapat

Tüketiciler Derneği’nden Ekonomi Bakanlığı'na çağrı

Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı, tüketicileri serbest piyasada fırsatçıların insafına bırakmama ve yasalar çerçevesinde denetimler yapmaya çağırdı. 

05 Eylül 2021 Pazar 15:45
Tüketiciler Derneği’nden Ekonomi Bakanlığı'na çağrı

Dernek başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, piyasada, döviz kurlarındaki gerilemeye rağmen fiyatların tırmanmaya devam ettiğine işaret etti.

banner341
Koronavirüs salgınının fırsata çevrildiğini ve vurgun yapıldığını savunan Işık, Tüketicileri Koruma Yasası, Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası kapsamında “Stokçuluk, Monopol ve Fahiş Kar Payları” için gerekli cezai yaptırımların uygulanması için hükümet ve belediyelere çağrı yatı.

Işık, Tüketiciler Derneği olarak fahiş fiyat ve tüketicileri mağdur eden işletme ve ticari kuruluşları hiç tereddütsüz “Kara Liste Boykot” kapsamında teşhir ve izole edeceklerini de kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 05.09.2021 16:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamitköy’de yangın!
Hamitköy’de yangın!
Denktaş'ın anıt mezarı yarın Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak
Denktaş'ın anıt mezarı yarın Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahya’da…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahya’da…
“Garaböcü Halk Masalı” sahneleniyor
“Garaböcü Halk Masalı” sahneleniyor
Özersay'dan asgari ücret isyanı!
Özersay'dan asgari ücret isyanı!
“Bir Zamanlar Kıbrıs” ekibi KKTC’ye geldi
“Bir Zamanlar Kıbrıs” ekibi KKTC’ye geldi
Lefkoşa Çocuk Şenliği gerçekleşti
Lefkoşa Çocuk Şenliği gerçekleşti
Peonides için taziye mesajı…
Peonides için taziye mesajı…
TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal oldu
TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal oldu
Rahvancıoğlu: “Ücretsiz kamusal sağlık bir hak”
Rahvancıoğlu: “Ücretsiz kamusal sağlık bir hak”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim