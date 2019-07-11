Tüketiciler Derneği, yüksek fiyatlardan dolayı iki taraf arasındaki cep telefonu uygulamasını boykot edeceğini açıkladı

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Kıbrıs’ta 2 taraf arasındaki mobil telefonda iletişim uygulanmasına bugünden itibaren başlanmış olmasını memnuniyetler karşıladığını ancak ücretlerin yüksek olmasından dolayı bu uygulamayı boykot edeceğini açıkladı.

Işık, “Derneğimiz tüketicileri bu astronomik tarifeler ile Güney Kıbrıs ile kesinlikle iletişim kurmamaları konusunda uyarıyoruz. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tüketici örgütleri mutabakata varıncaya kadar derneğimiz bu iletişim uygulamasını ‘Boykot’ etme kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

