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Tüketiciler Derneği, yığılmaları önleyecek önlemler alınmasını istedi

Tüketiciler Derneği, market, iş yeri ve kamusal alanlarda yığılmaları önleyecek önlemler alınmasını ve düzenlemeler yapılmasını istedi.

28 Şubat 2021 Pazar 16:00
Tüketiciler Derneği, yığılmaları önleyecek önlemler alınmasını istedi
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Tüketiciler Derneği, market, iş yeri ve kamusal alanlarda yığılmaları önleyecek önlemler alınmasını ve düzenlemeler yapılmasını istedi.

Dernek, pandemiden korunmak için evlerine kapatılan insanların marketlerde alışveriş telaşıyla yığılmasına göz yumup duyarsız kaldığı ve gerekli tedbirleri alamadığını öne sürdüğü Sağlık Bakanlığı’nı protesto etti; ihmali olan bürokratların görevlerinden uzaklaştırılmasını istedi.

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Halka koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısı yapan Tüketiciler Derneği Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin de etkin denetim yapmasını istedi.

Dernek, hastalıklardan korunmanın sadece kurallarla mümkün olamayacağını kaydederek aşı yapılması çağrısında da bulundu.

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Son Güncelleme: 28.02.2021 17:42
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