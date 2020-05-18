Tüketiciler Derneği yangını “şer odaklarının” çıkardığını iddia etti

Tüketiciler Derneği, dün Tepebaşı’nda çıkan yangını “şer odaklarının” çıkardığını iddia ederek, orman yangını ile ülke doğal kaynaklarına büyük zarar verildiğini kaydetti.

Belediye zabıtaları ile Polis Trafik Müdürlüğü devriyelerinin görevinin yalnız trafik cezası kesmek değil, aynı zamanda trafikte seyir halinde sigara izmaritleri ve atıklar ile çevreye zarar vermeleri önlemek olduğunu savunan Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Belediyelerin sıcaklıkların arttığı bugünlerde maalesef kent merkezlerinde ve yol üzerindeki insan boyuna varmış yabani otların ve molozların temizliğini yapmadıkları görülmektedir. Orman yangınlarının çıkmasında %99 önemli etkisi olan bu vahim duruma belediyeler seferberlik içerisinde derhal müdahale etmelidirler. Bu konuda Karayolları Dairesi, Çevre Dairesi, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatı personelinin de yeni bir yangın çıkmasını beklemeden Belediyelere destek vermeleri için derneğimiz uyarmaktadır.”