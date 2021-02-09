Tüketiciler Derneği tütün ürünleri konusunda bazı yerlerde yasaya uyulmadığını savundu

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, kumarhanelerde tütünle ilgili yasal düzenlemelere uyulmadığını savundu.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada Hasan Yılmaz Işık, sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Işık, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde istatistiklere göre tütün tüketiminde nüfus oranına göre ilk sırada Kıbrıs Türklerinin yer aldığını belirtti.

Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasasına devlet kuruluşu kamu binalarında, taşımacılıkta yüzde 90, eğlence yerleri ve restoranlarda çok yüksek oranda uyulduğunu belirten Işık, kumarhanelerde yasaya uyum oranının çok düşük olduğu, tütünün promosyon olarak dağıtıldığını belirtti.