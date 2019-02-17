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Tüketiciler Derneği, tüketicilere, bankalardan tahsil edilen kart ücretlerini geri almak için talepte bulunma çağrısı yaptı

Tüketiciler Derneği, tüketicilere, bankalardan tahsil edilen kart ücretlerini geri almak için talepte bulunma çağrısı yaptı

17 Şubat 2019 Pazar 14:48
Tüketiciler Derneği, tüketicilere, bankalardan tahsil edilen kart ücretlerini geri almak için talepte bulunma çağrısı yaptı

Tüketiciler Derneği, bankalardan tahsil edilen tüm banka kartı ücretlerini faizi ve tazminat hakları ile birlikte talep etmeleri için tüketicilere, dernekleriyle temasa geçme çağrısı yaptı.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, 58/2014 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası uyarınca KKTC’deki yerel, yabancı ve TC. menşeli bankaların tüketicilerden tahsil ettikleri kredi kartı aidat veya ücretleri iade etmesi ve o miktarda tazminat ödemesinin yasal yükümlülük olduğunu hatırlattı.

Bankaların ödeme taleplerini karşılamamaları halinde derneklerinden para iadesi için yardım istemelerinin yeterli olacağını ifade eden Işık, derneğin bu çalışmaları Merkez Bankası ile birlikte yürüteceğini ve tüketicilere haksız olarak alınan banka kartları ücretlerini iade ettireceklerini söyledi.

Işık açıklamasına şöyle devam etti;

“Derneğimiz bu kapsamda tüm banka kuruluşlarından yasaya uymalarını talep etmekte ve bugüne kadar yapılmış olan tahsilatların tümünün kart hamili tüketicilere faizi ve tazminat hakları ile birlikte iade edilmesini talep etmektedir. Yasa dışı ve haksız olarak alınmış bu ücretlerin iade edilmesi için ilgili bankalara Derneğimiz ile temas kurmaları için 2 ay süre tanımaktadır.”

Son Güncelleme: 17.02.2019 18:28
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