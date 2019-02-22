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Tüketiciler Derneği, tüketici şikayetlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na aktarma kararı aldı

Tüketiciler Derneği, tüketici şikayetlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na aktarma kararı aldı

22 Şubat 2019 Cuma 12:38
Tüketiciler Derneği, tüketici şikayetlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na aktarma kararı aldı

Tüketiciler Derneği, tüketici ve tüketici haklarına sahip çıkabilmek adına gerekli gördükleri şikayetleri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na aktarma kararı aldığını duyurdu.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmazışık, derneğe yapılan şikayet ve sorunların yoğunlaşması üzerine tüketicilere yardımcı olabilmek adına Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı işbirliğine davet etti.

Yılmazışık yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik sektörleri de tüketicilerin haklarına saygı gösterilmeye davet etti.

 

Son Güncelleme: 22.02.2019 16:02
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