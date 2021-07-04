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Tüketiciler Derneği, Ticaret Dairesi ile toplantı yaptıklarını açıkladı

KKTC Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi ile perşembe günü gerçekleştirdikleri toplantıda, tüketicilerin yaşadığı sorunların ve hak mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

04 Temmuz 2021 Pazar 15:45
Tüketiciler Derneği, Ticaret Dairesi ile toplantı yaptıklarını açıkladı

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık’ın açıklamasına göre, derneğin tüm taleplerine rağmen iş insanları örgütlerinin kendi mensubu bulunan üyelerinin “tüketicileri ticari ahlak ve yasalara aykırı olarak mağdur etmelerine seyirci kaldıklarını” ileri sürerek, tüketicilerin yaşadıkları sorunları Ticaret Dairesi ile perşembe günü yaptıkları toplantıda ele aldıklarını söyledi.

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Işık, “Tüketicilerin daha etkin ve kapsamlı olarak korunması amacıyla bakanlık ile dernek arasında işbirliği protokolü” dahil toplam 6 konuda bazı çalışmalar yapılması için Ticaret Dairesi ile mutabık kaldıklarını belirtti.

    

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Son Güncelleme: 04.07.2021 15:59
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