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Tüketiciler Derneği hükümetin salgına yönelik önlem almasını talep etti

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Covid 19 vaka sayılarının zirve yaptığını, günde 200 vakalara dayandığını” belirterek, hükümetin ivedilikle önlem almasını talep etti.

27 Temmuz 2021 Salı 17:00
Tüketiciler Derneği hükümetin salgına yönelik önlem almasını talep etti

Yazılı açıklama yapan Işık, “KKTC’de vakaların tavan yapmasının başlıca nedeni olan kuralların uygulanmasında durumun ciddiyetinin kavranamamış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın kurallara uyulmasının sağlanması ve denetim yapılması konusunda yetersiz kaldığını savunan Işık, “Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, yerel belediyeler ve muhtarlar, planlı programlı ve sistemli bir çalışma başlatmalıdır” dedi.

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Düğün, tören, kutlama gibi etkinliklere getirilen kısıtlamaları yetersiz bulduğunu belirten Işık, bu durumun vaka artışlarını tetiklediğini söyledi.

“Maske mesafe ve hijyen kurallarına tereddütsüz uyulması ve kalabalık ortamlardan uzak durulması, alışverişlerin marketlerin tenha olduğu saatlerde yapılması” konusunda uyarısı yapan Işık, tüketicilere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Işık, “Ekonomide kapanmaya gitmeden vakalar 100 rakamının altına düşene kadar tüketicilerin kapanmaları için derneğimiz ‘Tüketiciler İçin Kırmızı Alarm’ ilan etmiş bulunmaktadır” dedi.

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Son Güncelleme: 27.07.2021 17:14
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