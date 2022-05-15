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Tüketiciler Derneği: “Hükümet değişiklikleri insanların psikolojisini derinden sarstı”

Tüketiciler Derneği, sürekli yapılan hükümet değişiklerinin, hem devlet çalışmaları hem de ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini, sosyal yaşam ile insanların psikolojisini de derinden sarstığını kaydetti.

15 Mayıs 2022 Pazar 10:45
Tüketiciler Derneği: “Hükümet değişiklikleri insanların psikolojisini derinden sarstı”

Dernek yaptığı  açıklamada, siyasi istikrarsızlığın, ülkeye ve tüketicilere olumsuz yansıdığını ifade ederek, hükümete, piyasada denetim mekanizmasını çalıştırması çağrısında bulundu.

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Dernekten yapılan açıklama şöyle:

“ Derneğimiz, Sayın Ünal Üstel başkanlığında kurulan hükümeti kutlarken denetimsiz piyasaya acil olarak müdahale etmesi korumasız bırakılan tüketicilerin öncelikli beklentisi olduğunu önemle anımsatmaktadır. Derneğimiz Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu atandığı yeni görevinden dolayı kutlarken piyasada fahiş fiyatlar anarşisi karşısısnda şaşkına dönmüş tüketicilerin feryadını duyması için çağrı yapmaktadır.”

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Son Güncelleme: 15.05.2022 11:39
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