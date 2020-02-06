Tüketiciler Derneği: “Halk Elektrik Faturasını Ödeyemiyor, Hükümet Enerji Politikalarını Gözden Geçirsin”

Tüketiciler Derneği, astronomik olduğunu belirttiği elektrik ücretlerini tüketicilerin ödeyemediğini kaydederek hükümeti enerji politikalarını gözden geçirip acil önlem almaya çağırdı.

Dernek Genel Başkanı Hasan Y. Işık, yazılı açıklamasında, “Elektrik Kurumu’nun tahsil edemediği elektrik borçlarını ve partizanca yapılan istihdamların faturasını fahiş elektrik ücretleriyle tüketicilere ödettirdiğini” savundu.

Halkın bu tarifelerle ilkel yaşam koşullarına zorlandığını kaydeden Işık, derneğin, birçok ailenin elektriğinin kesildiği ve mum ışığı kullanmak zorunda kaldığı yönünde şikayetler aldığını bildirdi.

Işık, hükümete tüketicilerin enerji ihtiyaçlarını “solar enerji” ile karşılayabilmeleri için de çağrı yaptı.