Tüketiciler Derneği görevlileri tolerans göstermemeye çağırdı

KKTC Tüketiciler Derneği, pandemi ile mücadelede görevlilerin tolerans göstermemesi gerektiğini söyledi.
Işık, “Derneğimiz kurallara kesinlikle eksiksiz ve aksatmadan uymaları ve görevlilerin toleranssız uygulamaları için çağrı yapmaktadır” dedi.
KKTC Tüketiciler Derneği, pandemi ile mücadelede görevlilerin tolerans göstermemesi gerektiğini söyledi.
KKTC Tüketiciler Derneği, pandemi ile mücadelede görevlilerin tolerans göstermemesi gerektiğini söyledi.
Işık, “Derneğimiz kurallara kesinlikle eksiksiz ve aksatmadan uymaları ve görevlilerin toleranssız uygulamaları için çağrı yapmaktadır” dedi.