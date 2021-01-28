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Tüketiciler Derneği görevlileri tolerans göstermemeye çağırdı

KKTC Tüketiciler Derneği, pandemi ile mücadelede görevlilerin tolerans göstermemesi gerektiğini söyledi.

28 Ocak 2021 Perşembe 18:30
Tüketiciler Derneği görevlileri tolerans göstermemeye çağırdı
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KKTC Tüketiciler Derneği, pandemi ile mücadelede görevlilerin tolerans göstermemesi gerektiğini söyledi.

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Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicileri hükümet ile iş birliği içerisinde Kovid- 19 salgınına karşı seferberliğe çağırdı.

Işık, “Derneğimiz kurallara kesinlikle eksiksiz ve aksatmadan uymaları ve görevlilerin toleranssız uygulamaları için çağrı yapmaktadır” dedi.

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Son Güncelleme: 28.01.2021 20:09
Anahtar Kelimeler:
KKTC Tüketiciler Derneği
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