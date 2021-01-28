Tüketiciler Derneği görevlileri tolerans göstermemeye çağırdı

KKTC Tüketiciler Derneği, pandemi ile mücadelede görevlilerin tolerans göstermemesi gerektiğini söyledi.

Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicileri hükümet ile iş birliği içerisinde Kovid- 19 salgınına karşı seferberliğe çağırdı.

Işık, “Derneğimiz kurallara kesinlikle eksiksiz ve aksatmadan uymaları ve görevlilerin toleranssız uygulamaları için çağrı yapmaktadır” dedi.