Tüketiciler Derneği: “Gelen şikâyetler üzerine KKTC genelinde tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde bugünden itibaren denetimler başlatıyoruz”

“TÜKETİCİLERİ MAĞDUR İŞ YERİ VE MARKETLERİ ‘KARA LİSTE’ KAPSAMINDA TEŞHİR EDECEĞİZ VE BOYKOT ÇAĞRISI YAPACAĞIZ”

KKTC Tüketiciler Derneği, pandemi döneminde marketlerde yapılan fırsatçılık ve fahiş fiyatlara ilgili tüketicilerden gelen şikâyetler üzerine KKTC genelinde tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde bugünden itibaren denetimler başlattıklarını duyurdu.

Dernek, tüketicileri mağdur iş yeri ve marketleri “Kara Liste” kapsamında teşhir edeceğini ve “Boykot” çağrısı yapılacağını da kaydetti.



Tüketiciler Derneği yazılı açıklamasında, temel tüketim maddelerinin süresi geçmiş olanların etiketlerinin değiştirilmesini, eksik gramajlı, etiketsiz, kalitesiz, etiket-kasa fiyat farklılıkları ile tüketicilere fahiş fiyatlar ile ticari ahlaka aykırı bir fırsatçılık ile satış yapılmasını kınadı.“Piyasa denetiminden sorumlu 28 belediye, Ticaret Dairesi, Temel Sağlık Dairesi olmasına rağmen derneğimize gelen şikayet ve tespitlerde bu denetimlerin yapılmadığı görülmektedir” denilen açıklamada, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının aynı olmaması halinde fark iadesinin yasal bir hak olduğunu vurguladı ve tüketicilere bunu talep etmeleri uyarısında bulundu.Açıklamada tüketicilerin kendilerini arayarak banka mevduat hesapları konusunda söylemlerde bulunan ve dolandırma maksatlı bilgiler isteyen kişilere de itibar etmemeleri çağrısında da bulunuldu.